الونش يحكي تفاصيل مثيرة في السوبر الافريقي

كشف محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تفاصيل هامة في ضربة الجزاء التي احتسبت عليه في مباراة الترجي التونسي بالسوبر الافريقي.
وقال الونش في تصريحات عبر قناة الزمالك "محمود علاء وطارق حامد جاءا إلى يستفسرا عن الكرة في الوقت الذي ذهب الحكم لمشاهدة الكرة في الفار".
وواصل "قولت لهما خلي محمد أبو جبل يركز في الكرة". وأضاف مداعبا "مش هنكدب الفار". وأشار إلى أن شهر فبراير كان مهم للغاية بالنسبة لهم والبطولات العديدة التي تحققت على كافة المستويات.
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