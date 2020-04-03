شوبير: أطهر الطاهر لايزال خياراً مطروحاً أمام الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير، أن اللاعب السوداني أطهر الطاهر الظهير الأيمن لفريق الهلال لايزال خياراً مطروحاً الفترة الحالية أمام الأهلي للتعاقد معه.

وأضاف خلال حديثه على فضائية أون تايم سبورت، أن الأهلي يطرح عدة أسماء لدعم الجبهة اليمني، من اللاعبين المحليين والأجانب، مشيراً أن علاقة الأهلي بالأندية التونسية أيضاً جيدة للغاية، وأن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي في الصورة أيضاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللاعب السوداني وجود مفاوضات مبدئية مع أندية مصرية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب المنتخي تعاقده مع ناديه الهلال. سبورت، أن الأهلي يطرح عدة أسماء لدعم الجبهة اليمني، من اللاعبين المحليين والأجانب، مشيراً أن علاقة الأهلي بالأندية التونسية أيضاً جيدة للغاية، وأن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلي في الصورة أيضاً.يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه وكيل اللاعب السوداني وجود مفاوضات مبدئية مع أندية مصرية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب المنتخي تعاقده مع ناديه الهلال.

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