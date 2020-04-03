الاتحاد الإماراتي لكرة اليد يعلن موعد انطلاق الموسم الجديد

أعلن الاتحاد الإمارتي لكرة اليد عن موعد انطلاق الموسم الجديد 2020 / 2021 .

وحدد الاتحاد الإماراتي لكرة اليد يوم 4 سبتمبر المقبل موعداً لانطلاقة الموسم الجديد على أن تكون البداية بالجولة الأخيرة المؤجلة من الموسم الحالي والمتوقف بسبب تداعيات فيروس ‎

يذكر أن فريق الشارقة توج رسميا بالدرع قبل انتهاء الموسم بمبارتين.

الأخيرة المؤجلة من الموسم الحالي والمتوقف بسبب تداعيات فيروس ‎ كورونا يذكر أن فريق الشارقة توج رسميا بالدرع قبل انتهاء الموسم بمبارتين.

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