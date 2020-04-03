اتحاد الكرة يرفض مطالبة الأندية بتخفيض رواتب لاعبيها بسبب كورونا

رفضت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التدخل في مسألة تخفيض الأندية مرتبات لاعبيها في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.

أكد مصدر باتحاد الكرة أن هذا الأمر شأن داخلي للأندية ويتم تسويتها بالاتفاق بين مسئولي كل ناد واللاعبين، لكن اتحاد الكرة لا يمكنه إصدار قرار يفرض من

خلاله على الأندية تخفيض مرتبات اللاعبين.

وتابع أن في أوروبا لم تصدر قرارات مفروضة على الأندية بتخفيض مرتبات اللاعبين وإنما يأتي هذا التصرف من اللاعبين أنفسهم مثل لاعبي برشلونة الذين تنازلوا عن 70% من مرتباتهم.