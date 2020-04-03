كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن فريق “يوفنتوس” حاول عقد صفقة تبادلية مع “باريس سان جيرمان” بعرض ميراليم بيانيتش مقابل ماركو فيراتي.

ووفقًا لصحيفة “توتو سبورت”، فإن إدارة البيانكونيري كانت على علم بصعوبة التعاقد مع “فيراتي” في ظل تمسك باريس سان جيرمان باللاعب، ورغم ذلك تقدموا بعرض مبلغ مالي بالإضافة إلى بيانيتش من أجل اقناعهم بالتخلي عن خدماته.

باريس سان جيرمان يرفض عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس

وبالفعل حدث ما هو متوقع، إدارة النادي الباريسي رفضت عرض يوفنتوس على الفور، وقرروا عدم الدخول في اي مفاوضات متعلقة برحيل لاعبهم “ماركو فيراتي”.

ويعيش “بيانيتش” فترة صعبة في يوفنتوس في الوقت الحالي، حيث لم يتكيف بعد مع أسلوب “ماوريتسيو ساري” المدير الفني للفريق، لذلك كان من المأمول أن يكون فيراتي هو البديل الأكثر ملاءمة ليحل محل اللاعب البوسني.

وخاض اللاعب الدولي البوسني، 22 مباراة بالدوري الإيطالي قبل توقف النشاط الرياضي، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث احرز 3، وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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وبلغت القيمة التسويقية للاعب بيانيتش إلى 60 مليون يورو في الوقت الحالي، وكان اليوفي قد تعاقد معه من “روما” مقابل 32 مليون يورو في الميركاتو الصيفي 2016.

وعلى الرغم من أن “باريس سان جيرمان”، كان مهتم بالتعاقد مع ميراليم بيانيتش، إلا أن الإدارة لن تسمح لفيراتي بالمغادرة.

ويأتي تمسك يوفنتوس باستقطاب فيراتي، نظرًا لرغبة اللاعب كبيرة في العودة إلى إيطاليا من جديد.

ولم يسبق لفيراتي تمثيل أي فريق في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، حيث أنه انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2012 من “بيسكارا” الذي كان ينشط في دور الدرجة الثانية حينها.

ولعب فيراتي 20 مباراة مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي هذا الموسم، ولم يتمكن من تسجيل اي هدف، ولكن قام بصناعة 5 أهداف.