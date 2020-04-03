أتلتيكو مدريد يُخفض رواتب لاعبيه بنسبة 70 في المائة

أعلن نادي “أتلتيكو مدريد” الإسباني لكرة القدم، تخفيض رواتب لاعبيه بصورة مؤقتة للمساعدة في دفع أجور الموظفين غير الرياضيين بالنادي خلال أزمة تفشي فيروس كورونا، ليتبع بذلك الغريمين “برشلونة وريال مدريد“، الذين سبقوه في اتخاذ هذه الخطوة.

وأكد نادي العاصمة، أن لاعبي أتلتيكو مدريد وافقوا على قرار تخفيض رواتبهم بنسبة 70%، من أجل توفير رواتب 430 عامل من غير اللاعبين داخل الفريق.

وأشار النادي في بيان رسمي، أنهم سيقدمون ملف تنظيم العمل المؤقت (ERTE)، لتكريس انخفاض الأجور بنسبة 70 في المائة للاعبين بداية من فريق أتلتيكو مدريد بي وأتلتيكو مدريد فيمينينو، إلى جانب الفريق الأول.

ووقع جميع لاعبي الفريق الأول على اتفاقية داخلية تحدد سيناريوهين مختلفين اعتمادًا على كيفية اختتام الموسم الحالي.

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أتلتيكو مدريد يُخفض رواتب لاعبيه

وجاء البيان كالتالي: “قرر فريق أتلتيكو مدريد تخفيض 70 في المائة من رواتب الإداريين واللاعبين في الفريق الأول للرجال، والفريق الأول للسيدات، وأتلتيكو دي مدريد ب، في ظل استمرار حالة الطوارئ”.

وأضاف: “منذ البداية، كان هدف النادي دراسة الحلول الممكنة للتعامل مع هذا الوضع الاستثنائي، من أجل تقليل تأثير القرارات على رواتب موظفيه قدر الإمكان”.

وتابع: “إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الفريق الأول سيسمح بدفع رواتب 430 موظفًا متضررين”.

واختتم: “لجعل ذلك ممكنا، ستساهم التخفيضات في قائمة الفريق الأول بنصف المبلغ الضروري، فيما يتحمل أعضاء لجنة إدارة النادي، التي تتكون من الرئيس التنفيذي والمديرين من مناطق مختلفة، النصف الآخر”.