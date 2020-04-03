اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس من أن يصبح أول ملياردير في عالم كرة القدم، والثالث في المجال الرياضي، حسب تقرير صحفي أمريكي.



فعلى الصعيد الرياضي، وصلت ثروة الثنائي تايجر وودز أسطورة الجولف، وفلويد مايويذر لاعب الملاكمة، إلى مليار دولار.



ورغم إعلان يوفنتوس، تخفيض رواتب لاعبيه، لمواجهة أزمة كورونا، إلا أن ثروة رونالدو لم تتأثر بهذا الإجراء.



وبحسب صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية، والمتخصصة في عالم المال، فإن رونالدو جنى 100 مليون يورو خلال 2019، بفضل العلامة التجارية "CR7".



وأشار إلى أنه ومع نهاية الموسم الحالي 2019/2020، ستصل ثروته إلى مليار دولار، كأول لاعب كرة قدم في التاريخ يدخل تلك القائمة.



وكانت ثروة ميسي، قد تخطت كريستيانو العام الماضي، لكن النجم البرتغالي سيتفوق على الأرجنتيني هذا العام، وسيصبح أول ميلياردير في ملاعب كرة قدم.



وأكدت الصحيفة أن السويسري روجر فيدرر سيصبح أول ملياردير في عالم التنس هذا العام.

المصدر: مواقع الكترونية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بثروة مليار دولار.. رونالدو أول ميلياردير في عالم كرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.