الامارات | وفاة أسطورة ريال مدريد بينيتو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة ريال مدريد بينيتو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد ثامن الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس، وفاة مدافعه السابق وأحد أساطير النادي، غريغوري بينيتو عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وشارك بينيتو في 420 مباراة مع الريال، في الفترة بين عامي 1969 و1982، وتوج معه بستة ألقاب في الدوري المحلي، وبخمسة ألقاب في مسابقة كأس الملك. وقال الميرينغي في بيان صحافي: «ريال مدريد دعم بينيتو طوال معركته ضد المرض الذي عاناه لأكثر من عقد من الزمن»، واصفاً إياه بـ«أحد الأساطير العظيمة»، وأضاف: «عائلة ريال مدريد اليوم في حداد، ونحن نتذكر أحد المدافعين الكبار في تاريخ نادينا».

وذكرت الصحف الإسبانية أن بينيتو الذي مثّل منتخب إسبانيا في 22 مباراة، وكان يعاني مرض الزهايمر. ونعى حارس مرمى ريال مدريد السابق، إيكر كاسياس، بينيتو في تغريدة بحسابه الرسمي في موقع «تويتر»، قائلاً: «نحن مستمرون بتلقي الأخبار السيئة على الصعيدين الوطني والعالمي»، في إشارة أيضاً إلى تفشي وباء فيروس كورونا المستجد بشكل مخيف في إسبانيا.