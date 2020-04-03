الامارات | محمد فوزي.. يشارك في تحدي قص الشعر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي.. يشارك في تحدي قص الشعر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك لاعب فريق النصر لكرة القدم، محمد فوزي، في التحدي الخاص بقص الشعر في المنزل، بعدما نشر مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، أثناء توجيهه نصيحة إلى متابعيه بالبقاء في المنزل، وعدم الذهاب إلى محال قص الشعر، في إطار الالتزام بالإجراءات المتخذة في الإمارات ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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