الامارات | فهد عبدالرحمن: «صحة المجتمع أولى» وعلى اتحاد الكرة إلغاء الموسم الكروي

شكرا لقرائتكم خبر عن فهد عبدالرحمن: «صحة المجتمع أولى» وعلى اتحاد الكرة إلغاء الموسم الكروي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، السابق، فهد عبدالرحمن، أن «على اتحاد الكرة أن يصدر قراراً بإلغاء مسابقة الموسم الجاري في دوري الخليج العربي، في ظل الوضع الحالي، نتيجة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأن صحة المجتمع أولى من أي شيء آخر، بجانب الخطورة الكبيرة التي يمكن أن تنتج عن استئناف المباريات في الأشهر المقبلة».

وقال فهد عبدالرحمن لـ«الإمارات اليوم»: «لن تكون المرة الأولى التي يتم فيها إلغاء الدوري، فقد حدث ذلك في موسم 1990-1991 بسبب حرب الخليج وقتها في المنطقة، وخطورة وتأثير تفشي فيروس كورونا حالياً لا تقل خطورة عنها»، مشدداً على ضرورة اتخاذ قرار حاسم دون النظر إلى أهمية استكمال المباريات من عدمها. وأضاف فهد: «كرة القدم ليست بالأهمية التي تجعلنا نخشى أن يتم إلغاء الدوري، بداعي أن الأندية ستخسر الجهد الذي بذلته منذ بداية الموسم، أو نتيجة خسائر مالية في حال عدم استكمال البطولة، لأنه لا يمكن مقارنة ذلك بصحة المجتمع، في ظل الوضع الراهن الذي يعيشه العالم أجمع». وتابع: «ما الفائدة أن يتم استكمال مباريات الدوري، ويفوز فريق باللقب أو يهبط فريقان، مقابل أن يصيب مكروه أفراد المجتمع، وأن تقام المباريات دون جمهور، وقتها لن تكون فرحة حقيقية، لأن صحة الناس مقدمة على أي شيء آخر». وتحدث عن سيناريو إلغاء موسم 1990-1991، وقال: «كان الأهلي (شباب الأهلي حالياً) في ذلك الوقت متصدراً بعد 13 جولة، وسط منافسة قوية من الشارقة والوصل وأندية أخرى، لكن بالتأكيد مع الأجواء التي كانت تعيشها المنطقة لم يكن هناك مجال لاستكمال المباريات، والظروف الحالية لا تقل خطورة». وأوضح لاعب الوصل السابق، الذي شارك في مونديال 1990 مع المنتخب، أن جميع الأجواء في الدولة تجعل سيناريو الإلغاء هو الأقرب وقال: «الدولة حالياً تعمل على مواجهة تفشي هذا الفيروس، وشاهدنا العديد من القرارات التي تساعد على ذلك، مثل العمل عن بُعد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الدراسة عن بُعد، وإغلاق المراكز التجارية، لذلك لا أرى أي داعٍ لاستكمال الدوري». وأشار إلى أن الاتحاد يجب أن يضع فترة زمنية يتخذ بعدها قرار إلغاء المسابقة أو استمرارها. وختم تصريحاته بالحديث عن تخفيض الرواتب في الأندية، وقال: «من وجهة نظري تستطيع الأندية ذلك بخصم 30% من رواتب المدربين واللاعبين، وأن يتم توجيه هذا الخصم كمساهمة لدعم قطاع الصحة، ليتأكد الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة والدور المجتمعي الذي تقوم به بأهمية أكبر من البحث عن المنافسة والفوز بالألقاب».

- أُلغي، من قبل، الدوري في 1990-1991، وكان وقتها شباب الأهلي (الأهلي سابقاً) متصدراً.