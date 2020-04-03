الامارات | نجوم التنس مصدومون من إلغاء بطولة «ويمبلدون»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التنس مصدومون من إلغاء بطولة «ويمبلدون» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جعل إلغاء بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية العديد من اللاعبين الكبار عاجزين عن التعبير عن شعورهم، وكتب السويسري روجيه فيدرر، الفائز بالبطولة ثماني مرات في تغريدة له «خبر مدمّر».
وكتبت الأميركية سيرينا وليامز على «تويتر»: «أنا مصدومة».
وفضّل لاعبون آخرون أن ينظروا للإيجابيات مثل البطلة الرومانية سيمونا هاليب، التي أشارت إلى أن أول ألقابها ستظل تحمله لفترة أطول.
وكتبت في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حزينة للغاية لأن ويمبلدون لن تقام هذا العام». وأضافت: «لكننا نمر بشيء أكبر من التنس، وويمبلدون ستعود».
وقال كيفن أندرسون، وصيف حامل اللقب في 2018: «بكل تأكيد سنفتقد موسم الملاعب العشبية». وقالت اللاعبة بيلي جين كينج، الفائزة ببطولة ويمبلدون ست مرات، إن الرحلة إلى ويمبلدون دائماً تكون تقليدية بالنسبة لها، ولكن تركيزها الحالي، مثل الجميع، يجب أن ينتقل للأمور الشخصية.
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