الامارات | الاتحاد الآسيوي للكاراتيه يقرر تأجيل كل البطولات المقررة في 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي للكاراتيه يقرر تأجيل كل البطولات المقررة في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، أمس، تأجيل بطولات آسيا للرجال والسيدات، والشباب تحت 21 عاماً، والناشئين، التي كان مقرراً إقامتها في العام الجاري 2020، مع اتخاذ قرار إعادة جدولة تلك البطولات، وتحديد مواعيد لاحقة لإقامتها، بحيث لا تتجاوز أكتوبر من العام المقبل 2021.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، رئيس الاتحاد الإماراتي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، في بيان صحافي للاتحاد القاري: «اتخاذ قرار تأجيل كل بطولات القارة لكل مراحلها السنية ولكلا الجنسين، يأتي بسبب الأوضاع الصحية الراهنة في كل دول القارة جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، في ظل الانتشار السريع لهذا الفيروس الذي تحول إلى جائحة عالمية».

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وأضاف الرزوقي: «تم اتخاذ قرار التأجيل بموافقة جميع الأعضاء، على أن تتم إعادة جدولة كل البطولات التي كانت مقررة في عام 2020، وتحديد مواعيد جديدة لها بحيث يتم الانتهاء منها وكحدٍ أقصى في شهر أكتوبر 2021». واختتم: «توجه الاتحاد الآسيوي بإبلاغ كل الاتحادات الوطنية للدول الأعضاء، بتأجيل الاحداث الكبرى لعام 2020، واستحالة إقامة البطولات لعدم وجود ضمانات كافية للاعبين والعاملين والجمهور».

يذكر أنه كان مقرراً إقامة بطولة آسيا للشباب والناشئين، في الكويت من 10 إلى 12 يوليو المقبل، ثم بطولة الكبار في مدينة بالي الاندونيسية من 4 حتى 6 سبتمبر المقبل، إلا أن قرارات الاتحاد القاري الأخيرة، دفعت بتأجيل البطولات حتى العام المقبل.

الاتحاد القاري سيحدد مواعيد جديدة لبطولات العام الجاري، على أن لا تتخطى أكتوبر من العام المقبل.