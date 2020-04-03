الامارات | جوكيكا.. يحتفل «عن بعد» بعيد ميلاده الـ 65

شكرا لقرائتكم خبر عن جوكيكا.. يحتفل «عن بعد» بعيد ميلاده الـ 65 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص مدرب فريق الإمارات لكرة القدم، المقدوني جوكيكا هادجيفسكي، على الاحتفال مساء الثلاثاء الماضي، «عن بعد»، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة ضد فيروس كورونا، بعيد ميلاده الـ65، وبمشاركة أصدقائه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وقدم جوكيكا موسماً رائعاً مع «الصقور»، وسبق له تدريب ناديي حتا والظفرة من قبل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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