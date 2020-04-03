الامارات | تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027 بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مهلة التقدم بملفات الترشح لكأس آسيا 2027 بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، تمديد مهلة الموعد النهائي للتقدم بالعروض الأولية لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك على خلفية الفوضى التي أحدثها انتشار فيروس كورونا في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم. وقال الاتحاد القاري في بيان صحافي، أمس، إنه مدد المهلة حتى 30 يونيو المقبل، بعد أن كان الموعد النهائي في 31 مارس الماضي، موضحاً: «اتُّخذ القرار في ضوء الوباء الحالي (كوفيد-19)، وذلك من أجل منح الاتحادات الأعضاء الوقت الكافي لإنجاز عملياتها الداخلية والجداول الزمنية».

وكانت السعودية الوحيدة، حتى الآن، التي تقدمت بطلب استضافة البطولة.