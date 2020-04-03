الامارات | إنهاء الدوري البلجيكي.. وتتويج بروج بطلاً بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء الدوري البلجيكي.. وتتويج بروج بطلاً بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم، أمس، بإنهاء الموسم الحالي لأندية الدرجة الأولى في وقت مبكر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، و«قبول الترتيب الحالي تصنيفاً نهائياً»، في قرار يتوقع أن يتم تصديقه رسمياً في 15 أبريل الجاري.

وكان بروج يتصدر الدوري بفارق 15 نقطة أمام خنت، و16 أمام شارلروا، قبل تعليق مباريات الدوري حتى 30 أبريل الجاري، ما يعني منح اللقب لبروج للمرة الأولى منذ موسم 2018، والـ16 في تاريخه، ليقلص الفارق مع العملاق أندرلخت (34 لقباً).

وفي حال تصديق الجمعية العمومية على قرار مجلس إدارة الرابطة، ستصبح بلجيكا أول بطولة أوروبية تتخذ هذا القرار الجذري في مواجهة الجائحة الجديدة. وكان الدوري شهد إنهاء 29 مرحلة من أصل 30 ضمن الدور المنتظم، قبل انطلاق فترة الـ«بلاي أوف» التي كان مقرراً أن يشارك فيها أول ستة أندية في الترتيب. ونتيجة الدور الفاصل، يتأهل صاحب المركز الأول إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والوصيف إلى الدور التمهيدي الثالث من المسابقة القارية الأولى، والثالث إلى الدور الفاصل من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

وقرر مجلس إدارة الرابطة، الذي اجتمع عبر الفيديو أمس، بالإجماع أنه «من غير المرغوب فيه، بصرف النظر عن السيناريو، متابعة المسابقة بعد 30 يونيو»، وتمنى «عدم استئناف مسابقات موسم 2019-2020».

وعملياً تم إلغاء الدور الفاصل «بلاي أوف» المقام بنظام الدوري المصغر.

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وكان 17 نادياً من أصل 24 في الدرجتين الأولى والثانية قد عبّرت، الأسبوع الماضي، عن رغبتها في إنهاء الموسم.

وأكدت رابطة الدوري اتخاذ قرارها، بعد علمها بتوصيات السلطات، «التي بموجبها من غير المرجح إقامة مباريات بحضور جماهير قبل 30 يونيو».

وتسببت جائحة «كوفيد-19» في مقتل أكثر من 1000 شخص في بلجيكا، بحسب بيان رسمي صدر، أمس، عن الهيئات الصحية.



- الدوري شهد إنهاء 29 مرحلة من أصل 30 ضمن الدور المنتظم، قبل انطلاق «بلاي أوف».

- القرار اتخذته «الرابطة»، وتنتظر تصديقه رسمياً في 15 الجاري من الجمعية العمومية.