الامارات | «كورونا» يؤجّل سباق جائزة فرنسا الكبرى للدراجات النارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يؤجّل سباق جائزة فرنسا الكبرى للدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأجل موعد انطلاق الموسم الجديد من منافسات فئة «موتو جي بي»، في بطولة العالم للدراجات النارية مرة أخرى، بعد إرجاء جائزة فرنسا الكبرى التي كانت مقررة بين 15 و17 مايو المقبل إلى موعد غير محدد، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع تفشي الوباء، تم تأجيل ثلاثة سباقات أخرى مقررة ضمن بطولة العالم، وهي تايلاند والولايات المتحدة والأرجنتين، ثم لحقت بها إسبانيا، ما جعل سباق فرنسا الذي يقام على حلبة «بوغاتي» في لومان، المرحلة الافتتاحية للفئة الكبرى.

لكن مع ارتفاع عدد الضحايا والإصابات بفيروس «كوفيد-19» في أوروبا والعالم أجمع، اتخذ القرار بإرجائه أيضاً، ما يجعل جائزة إيطاليا الموعد المبدئي الجديد لانطلاق البطولة في 31 مايو، لكن من المستبعد أن تقام أيضاً، بما أن صاحبة الضيافة أكثر البلدان تأثراً بالفيروس من حيث عدد الوفيات.

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وقال الاتحاد الدولي للدراجات النارية و«موتو جي بي»، في بيان صحافي، أمس، إن «الوضع في تغير مستمر، ولا يمكن تأكيد المواعيد الجديدة لجائزتي فرنسا وإسبانيا (التي كان من المقرر أن تقام من الأول إلى الثالث من مايو على حلبة خيريز في الأندلس)، بما أننا لا نعرف بالضبط متى سيكون من الممكن تنظيم هذين الحدثين».

وأدى الوباء إلى إلغاء وإرجاء أغلب الأحداث الرياضية، أبرزها أولمبياد طوكيو وكأس أوروبا لكرة القدم، اللذان انتقل موعدهما إلى صيف 2021 عوضاً عن الصيف المقبل.

- فيروس «كورونا» حال دون افتتاح بطولة العالم لـ«موتو جي بي».