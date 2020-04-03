الامارات | مبخوت يتحدى عموري في «مهارتك_ مساهمتك»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نجم الجزيرة، علي مبخوت، مع المبادرة المجتمعية لرابطة المحترفين «#مهارتك_مساهمتك» لدعم «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ويعد «مبخوت» أول لاعب في دوري الخليج العربي يدعم الفكرة، إذ ظهر عبر مقطع فيديو مؤكداً دعمه للفكرة، ومتحدياً زميله في الفريق عمر عبدالرحمن.
وكانت الرابطة قد دعت في بيان لها، أول من أمس، جميع متابعيها إلى المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، كما خاطبت الأندية لنشر التحدي بين منتسبيها، للإسهام فيها.
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