الامارات | بايرن ميونيخ يغرّم نجمه لخرقه الحجر الصحي

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يغرّم نجمه لخرقه الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني أنه غرم مدافعه، جيروم بواتنغ، مالياً (من دون تحديد القيمة)، بسبب مخالفته الإرشادات المتعلقة بالحجر الصحي جراء وباء «كوفيد-19»، بعد مغادرته العاصمة البافارية من دون إذن. وبحسب شبكة «تي في أو»، غادر المدافع البالغ من العمر 31 عاما مدينة ميونيخ إلى لايبزيغ لزيارة ابنه المريض، وقد تعرض في طريق العودة إلى حادث سير لم يُصب فيه بأي أذى، واعترف بواتنغ بارتكابه خطأ، وقال لصحيفة «بيلد» إنه لم يفكر بتلك اللحظة إلا في ابنه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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