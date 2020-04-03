شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: لماذا لم يعلن اتحاد الكرة إلغاء الدوري حتي الآن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على ضرورة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم بسبب انتشار فيروس "كورونا". وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية :"أنا باستغرب فى الحقيقة لماذا لم يعلن اتحاد الكرة إلغاء الدوري حتي الآن؟". وأضاف: "اتحاد الكرة أصبح بلا قيمة ومدته انتهت، واللجنة الخماسية تم تعيينها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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