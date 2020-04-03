شكرا لقرائتكم كمال درويش: مصطفى فهمي اعترف بتغيير لوائح كاف لمنح الأهلي لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، أن الاتحاد الأفريقي غير عملية احتساب نقاط نادي القرن بالرغم من خروج الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء أعلن فوز القلعة البيضاء بلقب نادي القرن.

أضاف كمال درويش خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور أن لقب القرن معنوي وكاف لم يعتمد على قرار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بالرغم من أنهم الجهة وقتها الأكبر في عملية الإحصاء.

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أوضح كمال درويش، أن مصطفى مراد فهمي أعلن في انتخابات الأهلي أنه غير لوائح الكاف لصالح القلعة الحمراء وهو اعتراف ضمني بأن هناك تلاعب لصالح نادي القرن.

وتابع كمال درويش، أن الزمالك لم يتلقى أي فاكساً من الكاف بشأن القواعد التي تم على أثرها احتساب نادي القرن وأن عملية الاختيار واضح فيها التدخل في توجيه اللقب للنادي الأهلي.