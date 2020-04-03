شكرا لقرائتكم القيعى: مؤمن زكريا لم يهاجم ادارة الاهلي لصرف مستحقات العلاج و لكن تعجب فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات فى النادى الاهلى أن مؤمن زكريا لاعب الفريق لم يقوم بالهجوم على المسئولين داخل القلعة الحمراء لصرف مستحقات العلاج و لكن تعجب فقط من تاخير فى الرد فقط.

وأوضح عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن تم التواصل مع مؤمن زكريا لاستلام القسط الاول فقط من مستحقات علاجة خلال الفترة الماضية و أن الاجراءات بين النادى و وزارة الشباب و الرياضة أخذت بعض الوقت لاستخراج بعض التصاريح .

وأشار عدلى القيعى أنه يوجد بعض الأشخاص تقوم بالمتاجرة بالام الناس وهذا الامر مرفوض فى الوقت الحالى .

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أكد مصدر مطلع داخل إدارة الأهلي أن ناديه على وشك صرف مبلغ مليون و200 الف جنيه لمؤمن زكريا صانع العاب الفريق سيتم صرفهم على دفعتين، لعلاج اللاعب من مرض الأعصاب الذي تعرض له مؤخراً ويمنعه من لعب كرة القدم.

وأكد مؤمن زكريا أنه يشعر بالضغط النفسى خلال الفترة الحالية بسبب المرض الذى يعانى منه، مشدداً أنه يرفض الحديث فى أى أزمات في الوقت الحالى وتأجيلها لوقت لاحق.

وقرر مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اعتماد صرف 600 ألف جنيه دفعة مالية مبدئية للمساهمة فى تكاليف علاج مؤمن زكريا، لاعب الفريق، الذى يعانى من مشكلة صحية تستدعى سفره المستمر للعلاج بالخارج، وذلك بعدما تلقى النادى موافقة الجهة الإدارية، في الوقت الذي أكدت إدارة النادي أنهات بصدد صرف مبلغ إضافي مماثلK وكان الأهلى قد أرسل خطابًا لوزارة الشباب والرياضة لاستيفاء الإجراءات اللازمة لدعم ومساندة مؤمن زكريا، خاصة أن اللاعب غير مقيد فى قائمة الفريق هذا الموسم، ما يستلزم استئذان الجهة الإدارية لإتمام إجراءات صرف المساهمات المالية اللازمة لعلاجه، حتى جاءت موافقة الجهة الإدارية على صرف 600 ألف جنيه دفعة مبدئية فى علاج اللاعب، ليؤكد الأهلى أنه لم ولن يتخلى عن أبنائه، وسوف يستمر فى دعم مؤمن زكريا حتى يتجاوز هذه الأزمة.

ووافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على طلب النادى الأهلي بتخصيص 600 ألف جنيه يتحملها النادى الأهلى للمساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وذلك بعد موافقة مجلس الادارة، دون مخالفة اللوائح والقوانين المتبعة فى هذا الشأن، وكذا لائحة النشاط الرياضي، والعقد المبرم بين النادى واللاعب.