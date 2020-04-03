شكرا لقرائتكم عمر جابر يوجه رسالة لتوعية الشعب المصرى وباقى الشعوب من فيرس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الثنائى عمر جابر ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ومهاجم الفريق الدولى التونسى عمر لعيونى، على توجيه رسالة لتوعة الشعب المصرى وباقى الشعوب وحثهم على تأمن أنفسهم من فيرس كورونا المنتشر فى العالم بأكمله.

وعرضت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز مقطع فيديو لعمر جابر وعمر لعيونى، خلال توجيههم للرسالة، حيث قال عمر جابر النصيحة باللغة العربية وقالها لعينى باللغة الأنجليزية، والتى جاءت كالتالى

Advertisements

ويسعي عمر جابرالظهير الأيمن لفريق بيراميدز لاستغلال تخفيض عقود 3 لاعبين في فريق بيراميدز وفقا لاتفاق تم بين إدارة بيراميدز و3 لاعبين، بتخفيض عقودهم في نهاية الموسم الحالي، للعودة الي الزمالك

اللاعبين الثلاثة الذين سيتم تخفيض عقودهم في بيراميدز هم علي جبر وعمر جابر واحمد الشناوي ، حيث يتقاضي كل منهم 22 مليون جنيه في الموسم الواحد، وكان هناك اتفاق تم بين إدارة بيراميدز واللاعبين الثلاثة بتخفيض عقودهم للنصف بداية من الموسم المقبل، وتم هذا الاتفاق قبل انطلاق الموسم الحالي، ويفكر مسئولو الزمالك في التفاوض مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق وكابتن الزمالك السابق علي عودته مقابل تخفيض قيمة عقده التي يحصل عليها في بيراميدز، وقام اللاعب بابداء رغبة بالموافقة علي الحصول علي 11 مليون جنيه في الموسم في الزمالك، ويتوسط في الصفقة محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق والذي يرتبط بصداقة قوية مع عمر جابر.