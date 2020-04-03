شكرا لقرائتكم إسلام جابر: اشتغلت في الدعاية علشان راتبي كان 80 جنيه بالشرقية للدخان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إسلام جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن أول راتب حصل عليه من كرة القدم كان 80 جنيهاً عندما كان بقطاع الناشئين للشرقية والدخان.
وأضاف إسلام جابر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية، أنه عمل في مجال الدعاية والإعلان للحصول على المزيد من الأموال وأن همه الأول في كرة القدم كان اللعب في الفريق الكروي الأول بالشرقية حتى استطيع تقديم نفسي.
وقال إسلام جابر أن أول راتب حصل عليه في الفريق الأول كان 20 ألف جنيه في الموسم الواحد والنادي وقتها كان يمنحه ألف جنيه فقط في الشهر.
تابع أن الشرقية للدخان سبب تألقه وانتقاله إلى مصر للمقاصة عن طريق إيهاب جلال الذي أعجبه مستواي في المباريات التي تابعني بها في المظاليم.
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