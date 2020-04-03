شكرا لقرائتكم أيمن شوقي: أحمد فتحي سيندم على رحيله عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن شوقي، نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد فتحي، سيندم على قرار رحيله عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال شوقي فى تصريحات تلفزيونية : "أحمد فتحي اختار الماديات عن الجمهور وقرر الاستغناء عن تاريخه مع النادي الأهلي وقد يندم على قرار رحيله مستقبلًا".

وأضاف: "الأهلي لا يتأثر بغياب أى لاعب، ولكن أتمني لفتحي التوفيق فى مسيرته المقبله مع ناديه الجديد".