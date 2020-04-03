شكرا لقرائتكم القيعى: أحمد فتحى من الشخصيات التى تطاول فى التفاوض و ليس فى القرار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات للنادى الاهلى أن أحمد فتحى لاعب الفريق الاحمر خاض التفاوض مع مسئولى القلعة الحمراء برفقة وكيله فى ذلك قرر الرحيل وقام بتنفيذ الامر .

وأضاف عدلى القيعى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى أن عقلية أحمد فتحى من خلال التعامل معه أنه من الشخصات التى تطاول فى التفاوض و ليس فى اتخاذ القرار .

وأشار عدلى القيعى أنه يحترم قرار أحمد فتحى و لكن كان لابد من الاعلان عنه فى وقت سابق و هناك بعض الامور الذى أظهرت هذا فى التفاوض مع الاهلى .

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كلفت لجنة التخطيط بالأهلي جهاز الكرة بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل عقود اللاعبين وخاصة الأساسيين منهم، للبدء في مد العقود التي تنتهي قريباً، و استغلال الفترة الحالية التي تشهد توقف المنافسات للدخول في مفاوضات فورية معهم لتمديد عقودهم.

وتخشى لجنة الكرة بالأهلي من تكرار سيناريو أحمد فتحي مُجدداً مع أي لاعب من القوام الأساسي خاصة وأن مفاوضات النادي مع أحمد فتحي بدأت متأخرة، وعلى الرغم من تقديم النادي عرضاً تاريخياً غير مسبوقاَ لأحمد فتحي إلا أن اللاعب فضل الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ونجح الأهلي في الفترة الأخيرة في تمديد عقود عدداً من نجومه وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هاني وعمرو السولية وجونيور أجاي وعلي معلول.

و لم يُبد رينيه فايلر انزعاجاً واضحاً لرحيل أحمد فتحى لاعب الفريق بنهاية الموسم الجارى، فقد أبدى المدير الفنى للأهلى قناعة برحيل اللاعب، وقال مصدر فى الأهلى، لـ"اليوم السابع"، إن فايلر كان يرى أن أحمد فتحى لاعب قوى وحماسى لكن لا يمكن أن يلعب أساسياً فى فريق كالأهلى بسبب عامل السن حيث يبلغ اللاعب حالياً 35 عاماً، وأضاف المصدر، فايلر كان يرى أن فتحى دائم المشاكل إذا غاب عن التشكيل الأساسى وهذا أمر أغضب المدرب السويسرى كثيراً، حيث يؤكد فايلر دائماً أن اللاعب المتكامل هو من يؤدى دوره ويلتزم بتعليمات ورؤية المدير الفنى فى التشكيل ولا يعترض عليها ولا يُثير المشاكل حينما يجلس على الدكة.