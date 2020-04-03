شكرا لقرائتكم هل فاوض الزمالك صالح جمعة ؟.. مرتضى منصور يجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عنحقيقة دخول ناديه فى مفاوضات مع صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.
وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية : "لم أتفاوض مع صالح جمعة على الإطلاق، وكل ما يتردد فى هذا الأمر ليس أساس له من الصحة، وهو لاعب كبير ولكن عقده ساري".
وأضاف: "لم أتفاوض مع أى لاعب فى الأهلي يكون عقده ساري، ونحن نحترم جميع الأندية وإدارتها".
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