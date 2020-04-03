شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: الزمالك نادى قيم بجد ولم نتفاوض مع عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، مفاجآة حول الدخول فى مفاوضات مع عبد الله السعيد، نجم فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية "لم ولن أتفاوض مع عبد الله السعيد نهائيًا، ورئيس نادى بيراميدز محترم للغاية وأكن له كل تقدير وإحترام".

وأضاف: "أتحدى أى شخص يخرج ويقول أن الزمالك تفاوض مع أى لاعب فى الأهلي عقده ساري، ونادي الزمالك قيم ومباديء بجد".