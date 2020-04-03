شكرا لقرائتكم إسلام جابر: أنا مش أهلاوي ولو عرضوا عليا القطبين 50 مرة هاختار الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إسلام جابر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أنه زملكاوي وأن عملية اختياره للقلعة البيضاء قناعة منه بأن طريقة لعبه لا تتماشي سوى مع القلعة البيضاء.

أضاف إسلام جابر خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "لو عرض عليا الأهلي والزمالك 50 مرة هاختار القلعة البيضاء".

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تابع إسلام جابر، أنه حضر مباراة واحدة للأهلي في المدرجات وكان صغير في السن لذلك يتحدث البعض عن أهلاويتي لكنني زملكاوي.

وأوضح اللاعب أن والده رفض انتقاله للأهلي وأنه أبلغهم أنني لن أذهب للأهلي بدون وكيل أعمال كما طلب مسئولي القلعة الحمراء ، مؤكدا أنه رفض الفكرة لأنه حدد مصيره من البداية باختيار الزمالك.