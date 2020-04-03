شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تخاطب اتحاد الكرة للرد علي خصم مستحقات الزمالك من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة، تستفسر فيه عن أزمة مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأرسل الكاف مبلغ 275 ألف دولار للزمالك عن طريق اتحاد الكرة، من قيمة مكافآت الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصل اتحاد الكرة على هذه المبالغ كجزء من ديون الزمالك لدى الجبلاية ويجهز مسئولو اتحاد الكرة ردًا على وزارة الرياضة يُفيد بأن المدير المالي للزمالك وقع على موافقة بحصول الاتحاد على هذه المبالغ لتسديد مديونيات النادي.