شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: أتعامل فى مصر مثل رونالدو.. وتحولت من مُهاجم لحارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ميشيل ياناكوني مدرب حراس النادي الأهلي عن بدء حياتة الكروية فى سن الـ9 سنوات بمركز المهاجم ثم تحول إلى حراسة المرمى بسبب كثرة الاهداف التى سجلت فى فريقه.

وأوضح ميشيل ياناكونى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الاهلى موهوب ولديه إمكانيات عالية و يوضع تحت ضغط بسبب والده ولكن لابد من العمل والاجتهاد أكثر خلال المرحلة المقبلة لاثبات أنه حارس كبير وقادر على التواجد فى التشكيل الاساسى للفريق الأحمر بعدما تم متابعته خلال مباريات فريق الشباب منذ فترة طويلة .

وتابع ميشيل أن الجهاز المعاون للسويسرى رينيه فايلر دائم العمل كأسرة واحدة ودائم الحديث لعمل بعض الخطط للفريق فى المباريات وأختيار أفضل العناصر الذى قدمت أداء متميز فى التدريبات .

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وأشار مدرب حراس الاهلى أن على لطفى حارس المرمى لديه خبره عاليه فى الدورى المصرى بسبب المشاركة مع فريق أبنى من قبل وائم الدعابة معى خلال التدريبات وهذا روح الجماعة فى العمل وتحدث ميشيل عن حياتة الأسرية وزوجته بإنها لم تاتى معه إلى مصر وأن لديه 4 أبناء اثتين منهم يتواجدون فى بلجيكا وآخر فى لندن وكذلك أحد أبناءه فى إيطاليا وثلاث أحفاد ويوجه لهم الشكر لدعمهم له خلال الفترة الماضية .

كما أبدى ميشيل ياناكوني إعجابه بالاكلات المصرية وأن المصريين يهتمون بالأكل جيدا وأنه قام بتجربة بعض الاكلات والتى من أفضلها الحمام المحشى والكشرى وأضاف أنه قام بزيارة الأهرامات 3 مرات و المتحف المصرى و كثير من الأماكن الاثرية التى تتواجد فى القاهرة وهذا الأمر نال إعجابه بشكل كبير .

وأشار مدرب حراس الاهلى أن الفريق المفضل لديه عالميا هو يوفنتوس الايطالى وأن بوفون من أفضل حراس العالم فى التاريخ وأن أبنه ينتمى إلى مشجعى أنتر ميلان كما قال ميشيل أنه يتعامل فى مصر مثل البرتغالى رونالدو نجم فريق يوفنتوس الايطالى حيث الجميع عند مشاهدة يتم طلب التصوير معه على الفور.