شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تركية: مدرب بشكتاش يريد الاحتفاظ بـ«النني» فقط من بين جميع المعارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «صباح» التركية رغبة المدير الفني لنادي بشكتاش، سيرجين يالشن، في الاحتفاظ بخدمات النجم المصري محمد النني، الذي يقضي فترة إعارة في الفريق من نادي أرسنال الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أن «النني» فقط من بين جميع اللاعبين الذين يقضون فترة إعارة في بشكتاش هو من يريد «يالشن» الاحتفاظ به، إذ يأمل في تمديد إعارته لموسم آخر.

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وأضافت أن أرسنال قد يبحث إعارة اللاعب مجددًا في حال عدم قدرته على العثور على عرض جيد لبيع الدولي المصري بسبب الانعكاسات الاقتصادية على الأندية نتيجة أزمة فيروس كورونا.

ويملك «النني» في عقد إعارته بند يسمح لبشكتاش بشرائه مقابل 18 مليون يورو، إلا أن الأزمة المالية التي يمر بها نادي إسطنبول لا تسمح للنادي بدفع هذا المبلغ.

وشارك المصري في 33 مباراة بقميص بشكتاش هذا الموسم بجميع البطولات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي أهداف، في الوقت الذي حصل فيه على 8 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة.