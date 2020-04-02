شكرا لقرائتكم عفت نصار: رفضت طلب الخطيب بالانضمام للإهلى بسبب عشقى للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق إن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي تفاوض معه بشأن الإنضمام لصفوف الأهلي. أضاف نصار خلال حلوله ضيفا على قناة الزمالك : عدت عليا فترة مع الزمالك كنت لا أشارك بصوره أساسيه بسبب أزماتي مع الفريق". وتابع عفت نصار : الأهلي فاوضي في ظل أزماتي مع الزمالك للانضمام لصفوف الأهلي لكن رفضت بسبب حبي للكيان الأبيض". Advertisements وأضاف عفت نصار : كنت لا أشارك مع الزمالك بسبب الأزمات وكانوا يرفضوا رحيلي إلي أي نادي “. وأكمل عفت نصار : ” مسئولي الزمالك طلبوا من فاروق جعفر تقرير للأزمات الذي كنت أفتعلها لكنه رفض رحيلي لأنه علي علم بإمكانياتي القويه ".

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