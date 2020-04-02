شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كهربا ما لهوش انتماء وهمه الفلوس في الأهلي أو الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفرق الكروي الأول بالنادي الأهلي ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك.

أضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن محمود كهربا تحركه الفلوس فقط وسبق وأن وجه شتائم الى الأهلي وكابتن الأهلي والفيديوهات نمتلكها.

وقال خالد الغندور ان الأهلي يتعامل بطريقة مع نجومه ومع البعض الآخر بمعاملة أخرى فليس معقولا أن يمنح أحمد فتحي 11 مليون في الموسم في الوقت الذي يحصل فيه كهربا على 20 مليوناً بالإضافة الى توجيه الشكر لحسام عاشور كابتن الفريق التاريخي.

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وواصل الغندور حديثه قائلاً: "لدينا طارق حامد الذي فضل البقاء بالنادي على أن يحصل على 36 مليونا من الخليج وهي تضحية يعترف بها مجلس الإدارة، بالإضافة الى محمود علاء أفضل مدافع في مصر حالياً والهداف التاريخي للمدافع في مصر بالدوري المصري حتى الآن".

وتابع خالد الغندور أن لغة الانتماء انتهت بشكل كبير من الملاعب وباتت لغة عند القليلين فقط من لاعبي كرة القدم وهو الأمر الذي نجح فيه مجلس إدارة الزمالك بعد الإبقاء على نجومه الذين فضلوا البقاء بالقلعة البيضاء على حساب الملايين.



