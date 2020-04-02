شكرا لقرائتكم رد ناري من خالد الغندور ضد مصطفى مراد فهمي بسبب نادي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على مصطفى مراد فهمي السكرتير العام للاتحاد الأفريقي سابقاً بشأن حصول النادي الأهلي على لقب القرن في قارة إفريقيا.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية إن مصطفى مراد فهمي أخطأ عندما قال ان احتساب اللقب في عام 1995 بمناسبة مرور 40 عاماً على بطولات أفريقيا ، خاصة أن بطولات الأندية بدأت في عام 1964، والمنتخبات عام 1957 وهو ما يؤكد أن الأربعين عاماً لم تتم نهائياً.

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أوضح خالد الغندور، أن الزمالك تعرض لمؤامرة في اليوم التالي لفوزه ببطولة السوبر الإفريقي من الأهلي في جوهانسبرج عاصمة جنوب أفريقيا وأن مصطفى مراد فهمي كان عضوا بمجلس الأهلي بنظام التعيين في الفترة التي تولى فيها مسئولية السكرتير العام للكاف وهو ما يتعارض مع قانون الرياضة وبند تضارب المصالح في الفيفا.

وتابع الغندور، أن التقييم الذي وضعه مصطفى مراد فهمي يقضي بعدم حصول بطل بطولة الأفروأسيوي التي حصل عليها الزمالك مرتين وأنه قام بمساواة بطل أفريقيا للأندية الأبطال بأبطال الكؤوس وهو أمر أشد غرابة خاصة والجميع يعلم أن البطولة الأكبر هي دوري الأبطال.