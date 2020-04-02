شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: ساسي وبن شرقي وأوناجم لا يلعبون من أجل المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على إلتزام الثلاثي المحترف أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية: "هذا الثلاثي يتعامل بإحترافية ورقي وإحترام شديد مع نادي الزمالك، وهم رفضوا هروب حمدي النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة".

وأضاف: "بن شرقي وساسي وأوناجم أكدوا على عدم رغبتهم فى الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع نادى الزمالك".