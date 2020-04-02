شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: ساسي وبن شرقي وأوناجم لا يلعبون من أجل المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، على إلتزام الثلاثي المحترف أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ومحمد أوناجم مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية: "هذا الثلاثي يتعامل بإحترافية ورقي وإحترام شديد مع نادي الزمالك، وهم رفضوا هروب حمدي النقاز وغضبوا من هذا الأمر بشدة".
وأضاف: "بن شرقي وساسي وأوناجم أكدوا على عدم رغبتهم فى الحصول على أموال بل صنع تاريخ لهم مع نادى الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: ساسي وبن شرقي وأوناجم لا يلعبون من أجل المال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.