شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: مصطفي محمد لن يرحل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة رحيل مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية:" مصطفي محمد بكي من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالي فهو من أبناء الزمالك".
وأضاف: "عند التعاقد مع محمد عواد كان مصطفي محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: مصطفي محمد لن يرحل عن الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.