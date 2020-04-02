شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: مصطفي محمد لن يرحل عن الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة رحيل مصطفي محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية:" مصطفي محمد بكي من أجل العودة إلى القلعة البيضاء ولن يرحل على الإطلاق حتى إذا وصل عرض خيالي فهو من أبناء الزمالك".

وأضاف: "عند التعاقد مع محمد عواد كان مصطفي محمد سيدخل فى صفقة تبادلية ولكنه رفض وطلب العودة إلى الزمالك ولذلك ارتفعت صفقة عواد ودفعنا أموال كثيرة للإسماعيلي".