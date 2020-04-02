شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يؤكد استمرار كارتيرون مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مصير الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، خلال الفترة القادمة.
وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية: "كارتيرون سوف يستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الإنتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي".
وأضاف رئيس الزمالك: "الفرنسي مدير فني متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".
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