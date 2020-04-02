شكرا لقرائتكم طاهر أبو زيد يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، فى التفكير فى الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة المرجح إقامتها نهاية شهر أغسطس المقبل، بناءً على مطالبات عدد من الأندية، بعدما سبق له تولي منصب وزير الشباب و الرياضة.

وتحركت بعض الأندية فى التواصل مع طاهر أبو زيد بشأن استطلاع رأيه فى الترشح لرئاسة اتحاد الكرة كما كشف أعضاء الجمعية العمومية عن تلقيهم إتصالات من بعض الأندية المقربة من طاهر أبو زيد نائب البرلمان الحالي، لجس نبضهم فى مطالبة أبو زيد بشأن الترشح لرئاسة اتحاد الكرة المقبلة ومساندته، إلى جانب تحدثهم مع بعض المرشحين للتواجد فى قائمة طاهر أبو زيد حال اتخاذه قرارا بخوض سباق انتخابات الجبلاية.

فيما تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي ان يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

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أكد مسؤولو اتحاد الكرة إنه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند الـ8 سنوات علي الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقي الاعضاء الترشح اكثر من دورة في حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية.. وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي اندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية 95 ناديا، بسبب عدم توفيق هذه الاندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أزمة فى حالة عدم وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد فترة تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لحين إجراء الإنتخابات فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، خاصة وأن قرار تعيين اللجنة ينتهى فى 31 يوليو المقبل.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم وصول خطاب المد للجنة، سيقوم وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بإدارة الجبلاية وتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات، إلا أن الأقرب هو وصول خطاب المد خاصة وأن من بين مهام اللجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة.