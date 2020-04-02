شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: ننتظر قرار "كارتيرون" لعودة عمر جابر للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رغبته فى استعادة عمر جابر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال منصور فى تصريحاته تلفزيوينة: "عمر جابر من أبناء نادى الزمالك المخلصين، ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب وسيفيد نادي الزمالك فى حالة ضمه".

وأضاف: "ننتظر قرار باتريس كارتيرون فى التعاقد مع اللاعب من عدمه، وسندخل فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز برئاسة سالم الشامسي".