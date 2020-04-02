شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: ننتظر قرار "كارتيرون" لعودة عمر جابر للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، رغبته فى استعادة عمر جابر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال منصور فى تصريحاته تلفزيوينة: "عمر جابر من أبناء نادى الزمالك المخلصين، ويستطيع اللعب فى أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن ووسط الملعب وسيفيد نادي الزمالك فى حالة ضمه".
وأضاف: "ننتظر قرار باتريس كارتيرون فى التعاقد مع اللاعب من عدمه، وسندخل فى مفاوضات مباشرة مع إدارة بيراميدز برئاسة سالم الشامسي".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضي منصور: ننتظر قرار "كارتيرون" لعودة عمر جابر للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.