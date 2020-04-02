شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الحديث عن تفاوض الزمالك مع رمضان صبحي حاجة تضحك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" أن الحديث عن وجود مفاوضات بين نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول حاجة تضحك.

وانتشرت خلال الفترة الماضية أنباء عن دخول الزمالك في مفاوضات مع لاعب الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي لنهاية الموسم الجاري.

أضاف الغندور في تصريحات عبر برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن ه كيف يفكر نادي في دفع 10 ملايين يورو في لاعب مصري مع احترامنا الكامل لرمضان صبحي بخلاف الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب.

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وقال أن صفقة انتقال رمضان صبحي لأي نادي ستكون كبيرة ولا أحد يفكر فيه داخل أروقة النادي الأبيض خلال الفترة الحالية أو مستقبلاً.

أوضح خالد الغندور أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع أحمد فتحي نهائياً وأن أحمد مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة أن النادي يبحث عن صفقات تكون بأعمار سنية صغيرة تفيد مستقبل النادي وأن لاعب الأهلي ليس في حسابات القلعة البيضاء نهائياً.