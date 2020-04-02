شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: الأهلي سيخسر كثيرًا برحيل فتحي.و"كهربا" صنع الفتنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الأهلي خسر كثيرا برحيل الثنائي أحمد فتحي وحسام عاشور، مشددا على أنهما كانا من الركائز الأساسية فى القلعة الحمراء.

وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية: "الأهلي رفض التجديد لـ فتحي وعاشور ودفع 20 مليون جنيه فى الموسم لكهربا وهو من صنع الفتنة داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالي".

وأضاف: "الأهلي استخسر دفع مقابل مادي جيد لأحمد فتحي، وأؤيده فى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي وأتمني له التوفيق فى الفترة المقبلة".