شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتلقى خطابا من وزارة الرياضة عن أزمة مستحقات الزمالك لدى الكاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة، تستفسر فيه عن أزمة مستحقات الزمالك لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف".

وأرسل الكاف مبلغ 275 ألف دولار للزمالك عن طريق اتحاد الكرة، من قيمة مكافآت الصعود لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحصل اتحاد الكرة على هذه المبالغ كجزء من ديون الزمالك لدى الجبلاية ويجهز مسئولو اتحاد الكرة ردًا على وزارة الرياضة يُفيد بأن المدير المالي للزمالك وقع على موافقة بحصول الاتحاد على هذه المبالغ لتسديد مديونيات النادي.

من ناحية أخرى، تمسك أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بوجود بند الـ8 سنوات في لائحة النظام الاساسي الجديدة علي أن يتم تطبيقه علي الجميع سواء في منصب الرئيس أو الاعضاء ، وكذلك بأثر رجعي بما يعني تطبيقه علي اعضاء المجلس السابق الذين تواجدوا لدورتين متتاليتين.

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أكد مسؤولو اتحاد الكرة إنه لا صحة لما تردد حول تطبيق بند الـ8 سنوات علي الرئيس فقط، بينما يكون من حق باقي الاعضاء الترشح اكثر من دورة في حالة نيلهم ثقة الجمعية العمومية.. وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استبعاد 3 أندية جديدة من الجمعية العمومية الجديدة للجبلاية، والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة وهي اندية غزل شبين وغزل المحلة وجينيس، ليصبح عدد اعضاء الجمعية العمومية 95 ناديا، بسبب عدم توفيق هذه الاندية أوضاعها وفقا لقانون الرياضة الجديد.

كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه لا يوجد أزمة فى حالة عدم وصول خطاب رسمى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يفيد بمد فترة تعيين اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى لحين إجراء الإنتخابات فى شهر أغسطس أو سبتمبر المقبلين، خاصة وأن قرار تعيين اللجنة ينتهى فى 31 يوليو المقبل.

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه فى حالة عدم وصول خطاب المد للجنة، سيقوم وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية بإدارة الجبلاية وتسيير الأعمال لحين إجراء الإنتخابات، إلا أن الأقرب هو وصول خطاب المد خاصة وأن من بين مهام اللجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة.