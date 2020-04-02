شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يكشف حقيقة التعاقد مع أحمد فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن حقيقة الدخول فى مفاوضات مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الكروي بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور فى تصريحاته تلفزيونية:" أسهل لاعب ممكن تتفاوض معه هو أحمد فتحي، وتفاوضت معه عند التعاقد مع عبد الله السعيد وفى الفترة الحالية لم ولن أتفاوض معه على الإطلاق".

وأضاف: "أحمد فتحي من أفضل اللاعبين فى مصر وهو من الرئتين للنادي الأهلي وسيخسر كثيرا بعد رحيله إلى جانب حسام عاشور".