شكرا لقرائتكم عفت نصار: مصطفى فهمى فصل اللوائج على مقاس الأهلى لمنحه لقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عفت نصار نجم الزمالك الأسبق إن مصطفى مراد فهمى السكرتير العام للاتحاد الأفريقي السابق منح الأهلى لقب القرن الأفريقي وفصل اللوائح على مقاسه.

أكد عفت نصار خلال حواه على قناة الزمالك أن لقب القرن الأفريقي سرق من الزمالك ولم يستطيع التحدث في ذلك الوقت

أشار نصار ، إن الزمالك تعرض للظلم، على مر التاريخ من قبل اتحاد الكرة والكاف.

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أضاف نصار : "الزمالك خسر الدوري الموسم الماضي بسبب مجاملات اتحاد الكرة للنادي الأهلي، ويجب على الجبلاية فصل لجنة الحكام عنها".

وتابع نجم الزمالك السابق: "النادي الأهلي هو الذي يقود اتحاد الكرة، والقلعة البيضاء تعرضت للظلم كثيرًا على مر التاريخ".

واختتم: "شعرت أن عمرنا تم سرقته عقب إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منح الأهلي لقب نادي القرن، والغالبية العظمى من جماهير الأندية العربية لا تحب الأهلي لأنه يُجامل من قبل الحكام".