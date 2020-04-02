شكرا لقرائتكم روميلو لوكاكو ينتقد السلطات الإيطالية حول قرارتها بشأن الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق إنتر ميلان، السلطات الإيطالية، بشأن القرارت المتخذة فى بطولة الدوري، وتوقفها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، بشكل واسع، الأمر الذى تسبب فى سقوط عدد كبير من الضحايا.

قال لوكاكو، فى بث مباشر، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"،:"الصحة هي أهم شي، إذا لم تكن الصحة مضمونة 100٪ فلماذا نلعب؟".

أضاف مهاجم إنتر ميلان، حديثه قائلا:" بمجرد أن علموا أن لاعب يوفنتوس كان مريضا، قاموا بوضع الحجر الصحي على الجميع، كل هذا ليس طبيعيا ".

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وتعد إيطاليا، أكثر بلدان العالم، تضررا بسبب فيروس كورونا، بعد أن وصلت حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس إلى أكثر من 14 ألف حالة.

كان لوكاكو، قد انضم الصيف الماضى، لصفوف فريق إنتر ميلان، قادما من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن، يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.