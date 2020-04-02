شكرا لقرائتكم إنفانتينو: كرة القدم ستختلف بعد كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس إن اللعبة ستختلف تماما عند استئناف النشاط بعد جائحة فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا): كرة القدم ستعود وعندما يحدث ذلك سنحتفل معا بزوال هذا الكابوس. يوجد درس واحد يجب أن نعيه جميعا، كرة القدم بعد فيروس كورونا ستكون مختلفة تماما. ستكون أكثر شمولا واجتماعية ومساندة ومرتبطة بالدول بمفردها وفي نفس الوقت أكثر عالمية وأقل غطرسة وأكثر ترحيبا.

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وأضاف: سنكون أفضل وأكثر إنسانية واهتماما بالقيم الحقيقية.

وقال إنفانتينو الأسبوع الماضي لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية إن ذلك الوقت المناسب لاتخاذ خطوة للخلف وإصلاح اللعبة بتقليل عدد المباريات بعدما أصبحت اللعبة مثقلة بالأعباء وتركز الموارد المالية بشكل متزايد في يد عدد محدود من الأندية الكبرى.

واقترح أن تكون هناك بطولات أقل لكن أكثر إمتاعا. ربما تشكيلة محدودة من اللاعبين لكن أكثر توازنا ومباريات أقل لكن أكثر تنافسية للحفاظ على صحة اللاعبين.