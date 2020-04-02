إنفانتينو يتحدث عن أزمة عقود اللاعبين.. وحلول للمباريات الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، قائلًا أنهم سيقدموا الدعم للجميع، وسيبحثوا على حلول للمباريات الدولية.

وقال إنفانتينو في اجتماع عقده من سويسرا بالفيديو كونفرانس مع اتحاد أمريكا الجنوبية: "إن كرة القدم ليست أهم شيء، فالصحة تأتي أولاً وينبغي أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض.. يواجه العالم تحديات جديدة وعلينا أن نبقى معا ونعمل كفريق. هذا هو الدرس الذي يمكن أن تعطيه كرة القدم: للعمل كفريق."

وتابع: "نود جميعًا أن نرى كرة القدم مرة أخرى، لكننا لا نعرف متى سنستأنف اللعب ولا أحد في جميع أنحاء العالم يعرف متى سنكون قادرين على اللعب كما كان من قبل.. من المهم جدًا أن تتبع كرة القدم تعليمات السلطات الصحية والحكومات، ومن المهم جدًا أن تعطي كرة القدم مثالًا جيدًا، لأنه من الواضح أنه لا توجد مباراة أكثر أهمية من حياة الإنسان."

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وأضاف: "بخصوص المباريات الدولية، علينا أن نبحث عن حلول عالمية لمعالجة هذه المشاكل العالمية بروح من التعاون والتضامن.. لكل شخص اهتمامات مختلفة، ولكن يجب أن نتحدث ونضع على الطاولة موضوعات ربما لم نناقشها في الماضي. أنا مقتنع بأننا سنجد حلولاً لتقويم المباريات الدولية."

وواصل: "في الإطار القانوني، كيف يمكننا تقديم المساعدة في الأمور التعاقدية؟.. لدينا فريق عمل يعمل بالفعل وسيقدم مقترحات في وقت قريب من أجل حماية الأندية واللاعبين."

واستطرد: "سنقوم بتقييم الأضرار، وسنتحدث عن هذا الموضوع في مجموعة عمل أخرى مع الاتحادات وسنستشير جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، وسنجيب عن طريق دعم كرة القدم. هذا هو الفيفا الذي نريده جميعنا - الفيفا القوي والثمين الذي يجعل الجميع فخورين، لأن الجميع الفيفا"