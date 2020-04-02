وزير الصحة البريطاني يطالب لاعبي الدوري الإنجليزي بتخفيص أجورهم

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
طالب مات هانكوك وزير الصحة البريطاني لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالقيام بدورهم خلال أزمة فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19) من خلال تخفيض رواتبهم.
ولم يتم التوصل لاتفاق بعد محادثات جرت الأربعاء، بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد اللاعبين المحترفين بشأن تخفيض الأجور، وسيتم مناقشة الأمر مجددا في اجتماعهما الطارئ الأخير، الجمعة.
وقال هانكوك في مؤتمر صحفي حكومي اليوم الخميس: "بالنظر إلى التضحيات التي يقدمها الناس، بما في ذلك بعض زملائي في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن أتش إس)، الذين قدموا تضحية لا حدود لها وذهبوا للعمل وأصيبوا بالمرض وماتوا للأسف، أعتقد أن أول شيء يمكن أن يفعله لاعبو كرة القدم في الدوري الممتاز هو تقديم مساهمة، من خلال تخفيض الأجور والقيام بدورهم".
يذكر أن بعض اللاعبين قرروا بالفعل تخفيض أجورهم طواعية، حيث تطوع لاعبو فريق ليدز، المنافس بدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) بتأجيل الحصول على رواتبهم، كما قرر إيدي هاو وجراهام بوتر مدربا بورنموث وبرايتون على الترتيب تقليص أجرهما أيضا.
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