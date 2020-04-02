محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني
سيحصل جمهور كرة القدم على فرصة التفاعل مع محمد صلاح وليونيل ميسي وعدد من نجوم العالم، من خلال تقنية الواقع المعزز عبر موقع مشاركة المواد المصورة "انستجرام".
وسيكون بإمكان الجماهير أن تتفاعل مع عدد من نجوم العالم مثل بول بوجبا، رحيم سترلينج، بجانب ليونيل ميسي ومحمد صلاح من خلال التقنية الجديدة، التي تسمح بالدخول في تحدي مهارات كرة القدم.
وقامت إحدى شركات المياه الغازية بالاتفاق مع عدد من نجوم كرة القدم على العالم من أجل التواصل مع جماهيرهم بشكل تفاعلي خلال فترة الإقامة المنزلية التي تعيشها دول عديدة حول العالم.
وسيكون بإمكان الجمهور من خلال الدخول إلى حساب شركة المياه الغازية على انستجرام أن يقوموا بالدخول في تحدي مهارات كرة القدم، ومشاركة النتيجة عبر حساباتهم الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر انستجرام يتيح فرصة التفاعل مع صلاح وميسي عبر الواقع المعزز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.