انستجرام يتيح فرصة التفاعل مع صلاح وميسي عبر الواقع المعزز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

سيحصل جمهور كرة القدم على فرصة التفاعل مع محمد صلاح وليونيل ميسي وعدد من نجوم العالم، من خلال تقنية الواقع المعزز عبر موقع مشاركة المواد المصورة "انستجرام".

وسيكون بإمكان الجماهير أن تتفاعل مع عدد من نجوم العالم مثل بول بوجبا، رحيم سترلينج، بجانب ليونيل ميسي ومحمد صلاح من خلال التقنية الجديدة، التي تسمح بالدخول في تحدي مهارات كرة القدم.

وقامت إحدى شركات المياه الغازية بالاتفاق مع عدد من نجوم كرة القدم على العالم من أجل التواصل مع جماهيرهم بشكل تفاعلي خلال فترة الإقامة المنزلية التي تعيشها دول عديدة حول العالم.

وسيكون بإمكان الجمهور من خلال الدخول إلى حساب شركة المياه الغازية على انستجرام أن يقوموا بالدخول في تحدي مهارات كرة القدم، ومشاركة النتيجة عبر حساباتهم الشخصية.