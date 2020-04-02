جهاد جريشة ينفي توليه رئاسة لجنة الحكام خلفًا للغندور

نفى الحكم الدولي جهاد جريشة، ما تردد عن توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، خلفًا للمونديالي جمال الغندور الذي قدم استقالته من

منصبه الأسبوع الماضي.

وأكد جريشة أن ما تردد عن تحدث اتحاد الكرة معه لاعتزال التحكيم وتولي رئاسة

لجنة الحكام الفترة المقبلة غير صحيح على الإطلاق.

والجدير بالذكر أن جمال الغندور قدم استقالته بناءً على طلب من اتحاد الكرة في ظل تعليق النشاط الرياضي للحد من انتشار فيروس كورونا.